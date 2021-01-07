الصين تفرض حظرا على استيراد الدواجن الفرنسية 

جدة - نرمين السيد - وذكرت الهيئة العامة الصينية للجمارك ووزارة الزراعة والشؤون الريفية، فى بيان مشترك اليوم الخميس، أنه اعتبارا من 5 يناير، يحظر إرسال أو إحضار الدواجن الفرنسية والمنتجات ذات الصلة إلى الصين، وسيتم إعادة أو إتلاف أى من هذه الأصناف.
كما حث البيان الجمارك وسلطات الوقاية من الأمراض الحيوانية ومكافحتها فى الصين على تكثيف إجراءات الوقاية من مثل هذه الواردات.
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