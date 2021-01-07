الرئيس الفرنسى: نؤمن بقوة الديمقراطية الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وقال ماكرون فى بيان مسجل أذاعه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "نؤمن بقوة الديمقراطية الأمريكية". وكان محتجون مؤيدون للرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب قد اقتحموا أمس الأربعاء مبنى الكونجرس الأمريكى "الكابيتول" مما أدى إلى اندلاع احتجاجات أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص.

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