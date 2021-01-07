تحت شعار اللقاح من أجل الانتصار.. المتطوعون في الإمارات يتلقون اللقاح الروسي ضد كورونا

بدأ المتطوعون في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، المشاركة ضمن المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على اللقاح الروسي لفيروس «كوفيد-19» والقائم على الفيروسات الغدية، وذلك تحت إشراف دائرة الصحة في أبوظبي.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، تجري دائرة الصحة في أبوظبي التجارب، المفتوحة على 500 متطوع مبدئيًا، بإشراف مشترك مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، فيما تتولى شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» تطبيق كافة البروتوكولات الطبية المعمول بها.

وتجرى تجارب اللقاح على أشخاص بالغين أصحاء من مختلف الجنسيات من سكان إمارة أبوظبي، على ألا تقل أعمارهم عن 18 عامًا، ولم يسبق لهم الإصابة بفيروس "كوفيد-19"، كما يشترط ألا يكون المتطوعون قد شاركوا سابقا في تجارب على لقاحات لفيروس كوفيد-19، ولم يعانوا في الأيام الـ14 التي سبقت التطوع من أمراض معدية أو أمراض الجهاز التنفسي الحادة.

ومن المقرر أن يحصل المتطوعون على جرعتين من التطعيم بفارق 20 يومًا بينهما، وسيخضعون للرقابة الصحية من خلال زيارات منتظمة واستشارات عن بعد لمدة 180 يومًا بعد أخذ اللقاح، بما يتماشى مع أعلى المعايير العالمية.

وتقام التجارب في مستشفى توام في العين، ويحمل برنامج التطوع شعار «اللقاح من أجل الانتصار».

وقد أظهرت نتائج المرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية التي نشرت في المجلة الطبية «ذا لانسيت» مستوىً مستقرًا على صعيد الاستجابة المناعية الخلطية والخلوية بين الأفراد المتطوعين، دون تسجيل أي أعراض جانبية.

وتعد التجارب السريرية للمرحلة الثالثة التي تجرى في الإمارات العربية المتحدة جزءًا من التجارب التي تجرى حاليًا في روسيا ودول أخرى في العالم.

وطور اللقاح معهد جاماليا الفيدرالي لأبحاث الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة ووزارة الصحة في جمهورية روسيا الاتحادية.