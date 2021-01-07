الصين تسجل 63 إصابة بكورونا بينها 52 حالة بعدوى محلية

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الخميس، عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 63 إصابة جديدة بينها 52 حالة بعدوى محلية تم تسجيلها بواقع 51 حالة في مقاطعة خبي وواحدة في مقاطعة لياونينغ، ما رفع إجمالي المصابين إلى 87278 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة – في تقريرها اليومي - أن حالات الإصابة الوافدة من الخارج تم تسجيلها بواقع 5 حالات في شنجهاي واثنتين في كل من خبي وقوانغدونغ وشنشي، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 4359 حالة غادر منها 4079 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة أن 21 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 82159 شخصا، مشيرة إلى أنه تم أمس تسجيل 79 حالة جديدة بدون أعراض، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 423 حالة منها 244 وافدة من الخارج.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 9074 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 154 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 819 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 8201 مريض في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و 700 مريض في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.