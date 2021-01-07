يحرض على العنف.. تويتر يجمد حساب ترامب لمدة 12 ساعة ويهدد بغلقه

قالت شركة "تويتر" تعليقا عن الوضع في واشنطن، إنها تعمل بشكل استباقي لحماية صحة المحادثات العامة وستتخذ إجراءاتها تجاه أي محتوى ينتهك قوانينها.

وأكدت الشركة، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم الخميس، أنها قيدت التفاعل بشكل كبير مع التغريدات المصنفة ضمن سياسة النزاهة المدنية الخاصة بـ"تويتر" بسبب مخاطر العنف، مشيرة إلى أنه لن يكون من المتاح الرد على هذه التغريدات المصنفة أو إعادة تغريدها أو إبداء الإعجاب بها.

وتابعت: "هذا يعني أن حساب الرئيس الأمريكي سيتم إغلاقه لمدة 12 ساعة بعد إزالة هذه التغريدات.. وإذا لم تتم إزالة التغريدات سيظل الحساب مقفلا".

ونشر ترامب مقطع فيديو ناشد فيه أنصاره إثر اقتحامهم مقر الكونجرس "العودة إلى ديارهم" لكنه كرر مزاعمه بأن الانتخابات "سرقت" منه.

وحذف هذا الفيديو كل من فيسبوك ويوتيوب.

من جهته، قال جاي روزن نائب رئيس وحدة النزاهة في فيسبوك إن "هذه حالة طارئة، ونحن نتخذ إجراءات طارئة مناسبة، بما في ذلك حذف فيديو الرئيس ترامب".

وأضاف في تغريدة على تويتر "لقد حذفناه لأننا نعتقد أنه يسهم في تأجيج العنف بدلًا من تقليله".