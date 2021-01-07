رفض الحديث للصحفيين.. مايك بنس يغادر قاعة مجلس الشيوخ.. فيديو

غادر نائب الرئيس الأمريكي قاعة مجلس الشورى التي انعقدت فيها جلسة الكونجرس للتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية، وسط أعمال عنف وشغب داخل وفي محيط مبنى الكونجرس.

ورفض بنس أثناء خروجه من قاعة مجلس الشيوخ الحديث للصحفيين أو الإجابة عن سؤال بشأن مسئولية الرئيس دونالد ترامب عن أحداث العنف واقتحام الكونجرس.

وأعلن زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل انتهاء الاعتراضات على نتائج تصويت المجمع الانتخابي بالانتخابات الرئاسية الأمريكية في جلسة التصديق عليها بالكونجرس، بعد رفض أغلبية الأعضاء اعتراض نواب جمهوريين على نتائج ولاية بنسلفانيا.

وكانت أغلبية أعضاء الكونجرس قد رفضت اعتراض أعضاء جمهوريين على نتائج الانتخابات في ولايات نيفادا وميشيجان وأريزونا.

وقال رئيس شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن روبرت ج.كونتي، إن 4 أشخاص لقوا حتفهم، بينهم امرأة، خلال الاحتجاجات أمام مبنى الكونجرس الأمريكي الليلة الماضية.

وأضاف كونتي ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس، أنه تم اعتقال 52 شخصا، بعد أن اقتحم أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكابيتول في محاولة غير مسبوقة لمنع الكونجرس من التصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في الانتخابات.

وأكد رئيس شرطة واشنطن بالإنابة، أن السيدة التي توفيت في العاصمة تعرضت لإطلاق نار من قبل أحد أفراد الشرطة المكلفة بحماية الكونجرس، مضيفا أن التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادث.

واستأنف الكونجرس فجر اليوم جلسته للتصديق على نتائج الانتخابات الأمريكية، التي أفضت إلى فوز الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، وذلك بعد تعليقها عقب اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب لمبنى الكونجرس، ما دفع النواب الأمريكيين إلى الهرب.

وقال زعيم الجمهوريين، ميتش ماكونيل، إن الكونجرس سيواصل عمله بطريقة قانونية ودستورية للتصديق على الفائز في انتخابات الرئاسة.

من جانبه، اعتبر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، أن ترامب يتحمل المسؤولية الكاملة عن أعمال العنف التي وقعت اليوم، مشيرًا إلى أن الأحداث التي شهدتها واشنطن اليوم، لم تكن لتحدث لولا وجود ترامب.

وفي وقت سابق، اقتحمت حشود من أنصار الرئيس دونالد ترامب الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونجرس. وصعد أنصار الرئيس الأمريكي إلى الباحة الرئيسية للمبنى، ورفعوا أعلاما مناصرة لترامب، ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

واستدعت السلطات الأمريكية وحدات الحرس الوطني في واشنطن العاصمة وولايات أخرى للتدخل ومساعدة الشرطة ووكالات أمنية أخرى في الالسيطرة على الاحتجاجات داخل الكونجرس وفي محيطه.