مسئول لبناني: مصير بيروت إلى الهاوية ولا أحد يفكر بمصلحة البلد

استبعد النائب ياسين جابر عضو كتلة التنمية والتحرير اللبناني تشكيل حكومة في هذا الظرف "خاصة وأننا نسمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقد جن جنونه"، قائلا: "لا توجد ظواهر مشجعة لتشكيل الحكومة التي كان يجب تشكيلها منذ شهر على الأقل".

وقال جابر في حديث له مع جريدة الأنباء الإلكترونية إنه يتوقع: "مصير لبنان إلى الهاوية وكل الملفات جمدت"، سائلا عن ملف ترشيد الدعم.. من المؤسف أن لا أحد يفكر بمصلحة البلد".

وبشأن استئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، أشار جابر إلى أن الاجتماع الذي شهدته عين التينة هو اجتماع تحضيري مع اللجنة، معتبرا أنه المهم هو "أننا أعدنا المفاوضات الى الناقورة بعدما حاولوا تحويلها إلى جنيف أو باريس، وحسنا فعلنا أننا أبقينا المفاوضات في الناقورة، وهذا أمر جيد ومن الضروري أن تأخذ اللجنة العسكرية وقتها لتحضير ملفاتها.. لا شيء جديد على النار".