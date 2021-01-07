طوكيو تسجل 2.447 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن رئيس الوزراء يوشيهيدى سوجا من المقرر أن يعلن حالة الطوارئ فى طوكيو مساء اليوم ومن المنتظر أن تظل سارية حتى 7 فبراير المقبل، إلا أن خبراء حذروا من إمكانية استغراقها فترة أطول خلال الموجة الثالثة لكورونا.
يذكر أن طوكيو سجلت ألفًا و591 إصابة بفيروس كورونا أمس الأربعاء، كما سجلت اليابان رقمًا قياسيًا فى إصابات كورونا أمس بلغ 6 آلاف و4 إصابات، بينما تم تسجيل 4 آلاف و916 إصابة أمس الأول الثلاثاء.
وبحسب "كيودو" سجلت طوكيو ومدينة سايتاما وتشيبا وكاناجوا، التى ستخضع جميعها لحالة طوارئ، نحو نصف حصيلة الإصابات بفيروس كورونا التى تم تسجيلها أمس فى اليابان.
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