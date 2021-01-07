رئيس وزراء الهند: لا يمكن السماح بتخريب العملية الديمقراطية بأمريكا

جدة - نرمين السيد - وقال ناريندار مودى، فى تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" اليوم الخميس، إنه يجب أن يستمر الانتقال المنظم والسلمى للسلطة، مشيرا إلى أنه لا يمكن السماح بتخريب العملية الديمقراطية من خلال الاحتجاجات غير القانونية.
وكان محتجون مؤيدون لترامب قد اقتحموا أمس الأربعاء مبنى الكونجرس الأمريكى مما أدى إلى اندلاع احتجاجات أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص.
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