من الغد.. كوريا الجنوبية تلزم الأجانب بتقديم اختبارات سلبية لـ كورونا

وأوضح المقر المركزى، حسبما أوردت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أنه يتعين على الأجانب الوافدين الخضوع لاختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل "بى سى آر" وأن تكون نتيجته سلبية فى غضون 72 ساعة قبل مغادرتهم إلى كوريا الجنوبية، وسيتم تطبيق هذا الإجراء أيضا على الأجانب القادمين من الخارج عبر السفن اعتبارا من 15 يناير الجارى.
ويهدف هذا الإجراء إلى منع انتشار سلالات كورونا الجديدة مثل السلالة البريطانية وسلالة جنوب إفريقيا، بحسب المقر المركزى.
وتعد السلالة الجديدة من كورونا أكثر عدوى بنسبة 70% مقارنة بالفيروس الأصلى، وتم اكتشافها فى 30 دولة مثل الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا واليابان علاوة على بريطانيا وجنوب إفريقيا.
وسجلت كورريا الجنوبية 12 إصابة بسلالات كورونا الجديدة بينها 11 إصابة بالسلالة البريطانية وإصابة واحدة بسلالة جنوب إفريقيا حتى يوم 5 يناير الجارى، ولهذا تكثف الحكومة جهودها لإدارة الحجر الصحى تجاه الأشخاص القادمين من الخارج.
يذكر أن الحكومة كانت قد قررت أمس الأربعاء تمديد حظر الرحلات الجوية المباشرة القادمة من بريطانيا، لمدة أسبوعين آخرين، لمنع انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا، التى تم اكتشافها للمرة الأولى فى بريطانيا.
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