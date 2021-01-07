رئيس وزراء إسبانيا يعرب عن قلقه من احتجاجات واشنطن

جدة - نرمين السيد - وقال سانشيز، وفقا لقناة "سى إن بى سى" الأمريكية، اليوم الخميس، :"إننى أتابع بقلق الأنباء الواردة من الكابيتول هيل فى واشنطن.. إلا إننى أثق فى قوة ديمقراطية أمريكا"، مشيرا إلى أن الرئاسة الجديدة لـجو بايدن ستكون قادرة على توحيد الشعب الأمريكى.

وكان محتجون مؤيدون للرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب قد اقتحموا أمس الأربعاء مبنى الكونجرس الأمريكى "الكابيتول" فى محاولة غير مسبوقة لمنع الكونجرس من التصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن فى الانتخابات الرئاسية، وهذا تسبب فى اندلاع احتجاجات أسفرت عن مقتل 4 أشخاص.