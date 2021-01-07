رئيس الوزراء البريطاني يندد باقتحام الكابيتول

ندد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بـ"المشاهد المخزية" التي حدثت في الولايات المتحدة، بعد أن اقتحم أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكابتيول في واشنطن.

وغرد جونسون، اليوم الخميس، على حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، قائلا: "إن الولايات المتحدة تؤيد الديمقراطية في جميع أنحاء العالم، ومن الضروري الآن أن يكون هناك انتقال سلمي ومنظم للسلطة".

وفي وقت سابق، أعرب عدد من المسؤولين الأوربيين عن صدمتهم بالأخبار الواردة من واشنطن، مؤكدين على ضرورة التحلي بضبط النفس واحترام القانون في البلاد.

ولقي 4 أشخاص حتفهم واعتقل 52 آخرين، بعد أن اقتحم أنصار الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، مبنى الكابيتول، في محاولة غير مسبوقة لمنع الكونغرس من التصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في الانتخابات.