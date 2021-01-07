موسكو: عودة 517 لاجئًا سوريًا من لبنان إلى بلدهم خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين أن 517 لاجئا (منهم 155 امرأة و264 طفلا) عادوا إلى الأراضي السورية خلال الـ 24 ساعة الماضية من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ" الحدوديين.
وذكر بيان للمركز الروسي اليوم الخميس أنه لم يتم تسجيل عودة أي لاجئين إلى سوريا من الأراضي الأردنية عن طريق معبر "نصيب" الحدودي خلال الساعات الأخيرة، مشيرا أيضا إلى عدم عودة أي نازحين خلال الفترة ذاتها إلى أماكن الإقامة الدائمة داخل سوريا.
وأضاف البيان أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين بالجيش العربي السوري قامت خلال الــ 24 ساعة الأخيرة بتطهير 1.9 هكتار من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينة درعا وبلدتي عثمان والنعيمة بريف درعا، حيث تم اكتشاف 9 عبوات ناسفة قابلة للانفجار.
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