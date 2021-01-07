أنور قرقاش: العلاقات مع السعودية ومصر هي أعمدة رئيسية بالنسبة للإمارات

قال الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن اتفاق العلا يتحدث عن موضوع إزالة اجراءات المقاطعة خلال أسبوع وهناك مسارات ثنائية لمعالجة القضايا بين الدول، لافتا إلى أنه كان هناك اهتمام أمريكي لتعزيز الحوار الخليجي.

وتابع وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، وفقا لما نشرته العين الإمارتية إن:" العلاقات مع السعودية ومصر هي أعمدة رئيسية بالنسبة لنا وسعدنا بالحضور المصري في قمة العلا"، موضحا أن الأمن الوطني والإقليمي هو رؤية مشتركة كانت حاضرة في بيان العلا.

وأكد قرقاش قائلا:" نحتاج إلى بناء ثقة بين الدول الأربع وقطر وبيان العلا يتحدث عن خطوات دول الخليج لمواجهة التطرف وهي خطوة إيجابية"، لافتا إلى أن الإمارات سعيدة بطي صفحة هذه الأزمة.

وكانت القمة الخليجية 41 قد عقدت فى محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية، والتى شهدت توقيع رؤساء الوفود المشاركة في القمة الخليجية الـ41، بمدينة العلا السعودية، على"بيان العلا".

وكان قد أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الناصر، أنه تم الإتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر.