الإمارات تشارك في المرحلة الثالثة للتجارب السريرية للقاح الروسي لفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن بدء مشاركة المتطوعين ضمن المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على اللقاح الروسي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والقائم على الفيروسات الغدية.

وأضافت الوزارة - في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الخميس - أن دائرة الصحة في "أبوظبي" تجري التجارب، المفتوحة على 500 متطوع مبدئيا، فيما تتولى شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" تطبيق كافة البروتوكولات الطبية المعمول بها، وتجرى التجارب على أشخاص بالغين أصحاء من مختلف الجنسيات من سكان أبوظبي، على ألا تقل أعمارهم عن 18 عاما، ولم يسبق لهم الإصابة بفيروس "كوفيد-19".

كما يشترط ألا يكون المتطوعون قد شاركوا سابقا في تجارب على لقاحات لفيروس كوفيد-19، ولم يعانوا في الأيام الـ14 التي سبقت التطوع من أمراض معدية أو أمراض الجهاز التنفسي الحادة.

وأوضحت أن المتطوعين سيحصلون على جرعتين من التطعيم بفارق 20 يوما بينهما، وسيخضعون للرقابة الصحية من خلال زيارات منتظمة واستشارات عن بعد لمدة 180 يوما بعد أخذ اللقاح، بما يتماشى مع أعلى المعايير العالمية.

يذكر أن نتائج المرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية التي نشرت في المجلة الطبية "ذا لانسيت" أظهرت مستوى مستقرا على صعيد الاستجابة المناعية الخلطية والخلوية بين الأفراد المتطوعين، دون تسجيل أي أعراض جانبية. وتعد التجارب السريرية للمرحلة الثالثة التي تجرى في الإمارات جزءا من التجارب التي تجرى حاليا في روسيا ودول أخرى في العالم.