بعد اقتحام الكونجرس.. إعلان جديد من السفارة السعودية بواشنطن

أعلنت السفارة السعودية بالولايات المتحدة الأمريكية إغلاق السفارة اليوم الخميس ٧ يناير، كما أهابت بالمواطنين الابتعاد عن أماكن التجمعات والتظاهرات، واتباع تعليمات السلطات المحلية، والاتصال على أرقام الطوارئ في الحالات الطارئة.
وكانت السفارة قد أهابت بالمواطنين الابتعاد عن أماكن التجمعات والتظاهرات المزمعة في العاصمة واشنطن، واتباع تعليمات السلطات المحلية.
كما أعلنت السفارة أنها ستكون مغلقة يومي ٥ و٦ يناير، ويستأنف العمل يوم الخميس ٧ يناير ٢٠٢١، وفي حالة الطوارئ يُرجى الاتصال على أرقام الطوارئ المذكورة في موقع السفارة.
وفى وقت سابق طالبت السفارة السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية، جميع المواطنين السعوديين الموجودين في العاصمة الأمريكية واشنطن، بالالتزام بحظر التجول الذي فرضته السلطات المحلية عقب اقتحام أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكونغرس أثناء جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ للتصديق على فوز الديموقراطي جوبايدن.
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