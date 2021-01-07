نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأول مرة منذ 5 أشهر.. الصين تسجل أكبر زيادة يومية في إصابات كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم الخميس، أكبر زيادة يومية في إصابات فيروس كورونا، منذ أكثر من خمسة أشهر، تتصدرها زيادة الإصابات في إقليم خبي المحيط بالعاصمة بكين.

وقالت السلطات الصحية الصينية، إن الإقليم سجل 51 من بين 52 إصابة محلية، مقارنة مع 20 حالة سجلت في الإقليم في اليوم السابق.

ولفتت اللجنة الصحية الصينية، إلى أن إجمالي الإصابات الجديدة المسجلة في الصين بلغ 63 مقارنة بـ 32 في اليوم السابق، في أكبر زيادة في الحالات اليومية منذ 30 من يوليو الماضي عندما تم تسجيل 127 حالة.

وسجلت اللجنة أيضا 79 حالة إصابة خالية من الأعراض، صعودا من 64 في اليوم السابق، ولا تعتبر الصين مثل هذه الإصابات حالات مؤكدة.

ووصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في الصين منذ بدء تفشي الوباء في أواخر عام 2019 إلى 87278 ، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.