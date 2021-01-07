نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. "تويتر وفيسبوك وسناب" يغلقون حسابات ترامب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سارع كل من "تويتر" و"فيسبوك" و"سناب"، بإغلاق حسابات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤقتًا، لكبح مزاعمه بشأن الانتخابات الرئاسية، وسط أعمال شغب في العاصمة واشنطن.

ونتيجة الوضع العنيف غير المسبوق والمستمر في واشنطن"، أخفى "تويتر" 3 تغريدات لترامب بعد أن اقتحم المتظاهرون المؤيدون للرئيس المنتهية ولايته مبنى الكابيتول الأمريكي، في محاولة لإجبار الكونغرس على منع التصديق على انتخاب الديمقراطي جو بايدن.

وكان ترامب وحلفاؤه، قاموا على مدى شهور بتضخيم مزاعم تزوير الانتخابات الرئاسية، مما أدى إلى تنظيم مظاهرة واقتحام مبنى الكونجرس أمس الأربعاء.

وقد ترامب في تغريدة أزالها موقع "تويتر" لاحقا، إن اقتحام المبنى كان رد فعل طبيعيا. كما ألقى باللوم على نائب الرئيس مايك بنس لافتقاره "الشجاعة" لمتابعة مزاعم تزوير الانتخابات.