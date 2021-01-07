ترامب: سيكون هناك انتقال منظم للسلطة في 20 يناير

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بيان إنه "حتى لو أخالف نتيجة الانتخابات سيكون هناك انتقال منظم للسلطة في 20 يناير الحالي".
ترامب: سيكون هناك انتقال منظم للسلطة في 20 ينايرالكونغرس يصدق رسميا على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية
وقال ترامب في بيان "على الرغم من أنني أختلف تماما مع نتيجة الانتخابات، والحقائق تؤكد ذلك، إلا أنه سيكون هناك انتقال منظم للسلطة في 20 يناير".
وأضاف: "قلت دائما إننا سنواصل معركتنا لضمان احتساب الأصوات القانونية فقط... في حين أن هذا يمثل نهاية أعظم فترة ولاية في تاريخ الرئاسة، إلا أنها مجرد بداية معركتنا لجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".
وجاء بيان ترامب بعد أن صادق الكونغرس الأمريكي رسميا على فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثالت من شهر نوفمبر الماضي.
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