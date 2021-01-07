وزير الخارجية الإسرائيلي: صدمت بالهجوم على الكونغرس الأمريكي

أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي اشكنازي، عن صدمته برؤية الهجوم الذي تعرض له مبنى الكونغرس الأمريكي، الليلة الماضية، كما عبر عن إدانته بشدة لهذا الحادث.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي: "منذ استقلالها، كانت أمريكا، صديقتنا الكبيرة والصادقة، منارة للديمقراطية، ودافعت عن قيم الحرية والعدالة والاستقلال".
وأضاف: "أنا متأكد من أن الشعب الأمريكي وممثليه المنتخبين سيعرفون كيف يصدون هذا الهجوم وسيواصلون الدفاع عن القيم، التي تأسست عليها الولايات المتحدة".
وفي وقت سابق أعرب عدد من المسؤولين الأوربيين عن صدمتهم بالأخبار الواردة من واشنطن، مؤكدين على ضرورة التحلي بضبط النفس واحترام القانون في البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن مبنى الكونغرس الأمريكي تعرض لاقتحام من قبل مناصري الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، بعد دعوة الأخير لهم إلى الاحتشاد للدفاع عن الجمهوريين.
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