وزير الصحة السعودي يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

تلقى وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، اليوم الخميس، الجرعة الثانية من لقاح كورونا، حسبما أفادت صحيفة "سبق" السعودية.

وكان وزير الصحة السعودي أول من تلقى الجرعة الأولى من لقاح "كورونا" في المملكة العربية السعودية.

وأكد وزير الصحة السعودي آنذاك، أمان وفعالية اللقاح نظرا لاجتيازه مراحل الاختبار بفعالية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى سرعة التسجيل عبر تطبيق "صحتي" لتنظيم عملية أخذ اللقاح والتي ستتم على ثلاث مراحل بمعدل جرعتين بفاصل زمني ثلاثة أسابيع.

وأشار الوزير السعودي إلى أن حملة التطعيم ستستمر عدة أشهر مع الحرص وعى انتهاء كل مرحلة تطعيم في أسرع وقت، مؤكدا حرص المملكة على توفير الجرعات للجميع.

وجدير بالذكر أن حملة التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا في السعودية بدأت يوم الخميس الموافق 17 ديسمبر، بعد يوم من وصول أول شحنة من لقاح شركة فايزر المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".