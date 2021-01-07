أنور قرقاش: نحن فى مرحلة بناء ثقة.. وهناك موقف خلجيي واضح بشأن تكاتف المنطقة

قال الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن مجلس التعاون الخليجي بعد إعلان العلا أفضل مما قبله.

وأضاف :"ملتزمون ببيان العلا الصادر في القمة الخليجية الأخيرة وهناك مرحلة بناء ثقة".

وتابع قرقاش وفق ما نشرته العين الإخبارية، إن الإمارات تنظر لجهود السعودية في سياق حل الأزمة الخليجية بإيجابية ، فضلا عن وجود إرتياح شعبي لذلك الأمر، مشيرا إلى أن :"هناك موقف خليجي واضح بشأن تكاتف دول المنطقة تجاه أي تهديدات خارجية.. يجمعنا مصير مشترك مع دول الخليج ونجحنا في التصدي لتحديات هذه المرحلة".

وأكد أن:" الإمارات مصممة على تنفيذ إعلان العلا، ونريد تعزيز علاقاتنا ضمن المنظومة الخليجية العربية"، موضحا أن: "الخطوط الحمراء للإمارات هي نفسها لكل الدول الخليجية وتتمثل في أمنها وازدهارها".

وأكد ان الإمارات تفتح صفحة جديدة وتريد أن تؤسس لمرحلة جديدة بحيث لا نقع في أزمات كبيرة مثل أزمة 2017 ولا صغيرة مثل أزمة 2014.

وكانت استضافت محافظة العلا القمة الخليجية الـ 41 يوم الثلاثاء الماضي فى قاعة المرايا، والتى شهدت توقيع رؤساء الوفود المشاركة في القمة الخليجية الـ41، بمدينة العلا السعودية، على "بيان العلا".