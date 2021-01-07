اغتيال قيادي بالقوات الموالية لتركيا في ريف الرقة بسوريا

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل قيادي ضمن “الفيلق الأول” التابع للجيش الوطني الموالي لتركيا، جراء إطلاق النار عليه من قبل مسلحين مجهولين في مدينة تل أبيض، الخاضعة لسيطرة غرفة عمليات “نبع السلام” بريف الرقة الشمالي.
كان المرصد السوري رصد أمس، انفجارًا ضرب مدينة رأس العين "سري كانييه"، الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها في ريف الحسكة، ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة بالقرب من “مديرية النفوس” بالمدينة، الأمر الذي أدى إلى مقتل عنصر من الفصائل، وسقوط 4 جرحى من المدنيين.
وتشهد مناطق "نبع السلام"، انفلاتًا أمنيًا متواصلًا ومتصاعدًا منذ اليوم الأول لسيطرة الأتراك والفصائل عليها وحتى اليوم.
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