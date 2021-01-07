الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 6 فلسطينيين من بيت لحم والخليل وقلقيلية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، 6 فلسطينيين من بيت لحم ومن الخليل ومن قلقيلية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال اعتقلت 3 فلسطينيين من مخيم الدهيشة ببيت لحم بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها، كما اعتقلت اثنين آخرين من الخليل.
وفي قلقيلية، اعتقل الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيا بعد أن داهم منزله وفتشه.
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