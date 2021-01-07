نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق لترامب بعد مصادقة الكونجرس على فوز بادين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب، اليوم الخميس، أنه سيكون هناك انتقال منظم للسلطة في 20 يناير.

وقد صدق الكونجرس الأمريكي، على فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، بأكثر من 270 صوتا في المجمع الانتخابي بما يضمن له الرئاسة.

وقد أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الخميس، بأن الكونجرس الأمريكي رفض الطعن بنتائج ولاية بنسلفانيا.

واندلعت تظاهرات احتجاجية حاشدة لأنصار الرئيس ترامب، في واشنطن بعد أن تجمعوا في محيط البيت الأبيض، وتوجهوا إلى مبنى الكونجرس بالتزامن مع عقد مجلسي النواب والشيوخ جلسة مشتركة للتصديق على نتائج التصويت في انتخابات الرئاسة.

واخترق المتظاهرون، الحواجز الأمنية المحيطة بمبنى الكابيتول واحتلال منصة تنصيب الرئيس المنتخب بايدن.