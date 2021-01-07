تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية 2021 على جميع الأقمار HD الناقلة لقرعة دوري أبطال أفريقيا

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تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة 2021، من أهم الترددات بحثاً خلال الساعات الأخيرة، بالتزامن من قُرب موعد إجراء قرعة دوري أبطال أفريقيا 2021، وقرعة مواجهات دور أل 32 من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، حيث تقام مراسم القرعة في تمام الساعة الثانية ظهراً يوم الجمعة الموافق 8 يناير 2021، بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة على أن يتم نقل المراسم عبر قناة bein sports news مباشرةً.تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية على جميع الأقمار الصناعية 2021
- النايل سات :- التردد 12604، الاستقطاب أفقي، معامل الترميز 27500، معادل تصحيح الخطأ 2/3.
- عرب سات :- التردد 11566، الاستقطاب أفقي، معامل الترميز 27500، معادل تصحيح الخطأ 3/4.
- سهيل سات :- التردد 11566، الاستقطاب أفقي، معامل الترميز 27500، معادل تصحيح الخطأ 2/3.
- يوتلسات :- التردد 12604، الاستقطاب أفقي، معامل الترميز 27500، معادل تصحيح الخطأ 2/3.
هي احدي القنوات التابعة لمجموعة شبكة الجزيرة الرياضية، وتبث ترددها بصيغة HD لتصل لمتابعيها بصورة وصوت عالي الجودة، تم إطلاقها في الأول من نوفمبر 2011، لتغطية أهم الفاعليات والأحداث الرياضية من خلال النشرة الإخبارية التي تبث على كل رأس ساعة، كما تميزت قناة بي إن سبورت الإخبارية بتقديم عدد من البرامج التحليلية والنقاشية التي تتناول الأحداث الرياضية أول بأول، ويستطيع المهتمين بالرياضة ممن ليس لهم اشتراك على القنوات الرياضية ضمن مجموعة بي إن سبورت المشفرة، أن يتابعوا القناة الإخبارية ومعرفة نتائج المباريات المقامة على الساحة وأخبار اللعيبة والانتقالات.تغطيات قناة BIN SPORTS NEWS
تقوم بتغطية مباشرة من قلب الأحداث الرياضية الكبري، لتعطي الفرصة لمتابعي الرياضة في شمال أفريقيا ومنطقة الخليج من الوقوف على أخر المستجدات الرياضية لحظة بلحظة، كما تقدم ملخصات ونتائج للمباريات الهامة في أشهر البطولات العالمية.
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تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة 2021، من أهم الترددات بحثاً خلال الساعات الأخيرة، بالتزامن من قُرب موعد إجراء قرعة دوري أبطال أفريقيا 2021، وقرعة مواجهات دور أل 32 من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، حيث تقام مراسم القرعة في تمام الساعة الثانية ظهراً يوم الجمعة الموافق 8 يناير 2021، بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة على أن يتم نقل المراسم عبر قناة bein sports news مباشرةً.تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية على جميع الأقمار الصناعية 2021
- النايل سات :- التردد 12604، الاستقطاب أفقي، معامل الترميز 27500، معادل تصحيح الخطأ 2/3.
- عرب سات :- التردد 11566، الاستقطاب أفقي، معامل الترميز 27500، معادل تصحيح الخطأ 3/4.
- سهيل سات :- التردد 11566، الاستقطاب أفقي، معامل الترميز 27500، معادل تصحيح الخطأ 2/3.
- يوتلسات :- التردد 12604، الاستقطاب أفقي، معامل الترميز 27500، معادل تصحيح الخطأ 2/3.
هي احدي القنوات التابعة لمجموعة شبكة الجزيرة الرياضية، وتبث ترددها بصيغة HD لتصل لمتابعيها بصورة وصوت عالي الجودة، تم إطلاقها في الأول من نوفمبر 2011، لتغطية أهم الفاعليات والأحداث الرياضية من خلال النشرة الإخبارية التي تبث على كل رأس ساعة، كما تميزت قناة بي إن سبورت الإخبارية بتقديم عدد من البرامج التحليلية والنقاشية التي تتناول الأحداث الرياضية أول بأول، ويستطيع المهتمين بالرياضة ممن ليس لهم اشتراك على القنوات الرياضية ضمن مجموعة بي إن سبورت المشفرة، أن يتابعوا القناة الإخبارية ومعرفة نتائج المباريات المقامة على الساحة وأخبار اللعيبة والانتقالات.تغطيات قناة BIN SPORTS NEWS
تقوم بتغطية مباشرة من قلب الأحداث الرياضية الكبري، لتعطي الفرصة لمتابعي الرياضة في شمال أفريقيا ومنطقة الخليج من الوقوف على أخر المستجدات الرياضية لحظة بلحظة، كما تقدم ملخصات ونتائج للمباريات الهامة في أشهر البطولات العالمية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية 2021 على جميع الأقمار HD الناقلة لقرعة دوري أبطال أفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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