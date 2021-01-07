تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية 2021 على جميع الأقمار HD الناقلة لقرعة دوري أبطال أفريقيا

تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة 2021، من أهم الترددات بحثاً خلال الساعات الأخيرة، بالتزامن من قُرب موعد إجراء قرعة دوري أبطال أفريقيا 2021، وقرعة مواجهات دور أل 32 من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، حيث تقام مراسم القرعة في تمام الساعة الثانية ظهراً يوم الجمعة الموافق 8 يناير 2021، بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة على أن يتم نقل المراسم عبر قناة bein sports news مباشرةً.

النايل سات :- التردد 12604، الاستقطاب أفقي، معامل الترميز 27500، معادل تصحيح الخطأ 2/3.

عرب سات :- التردد 11566، الاستقطاب أفقي، معامل الترميز 27500، معادل تصحيح الخطأ 3/4.

سهيل سات :- التردد 11566، الاستقطاب أفقي، معامل الترميز 27500، معادل تصحيح الخطأ 2/3.

يوتلسات :- التردد 12604، الاستقطاب أفقي، معامل الترميز 27500، معادل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية على جميع الأقمار الصناعية 2021ضبط قناة bein sports news 2021 بالخطوات

قناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة

هي احدي القنوات التابعة لمجموعة شبكة الجزيرة الرياضية، وتبث ترددها بصيغة HD لتصل لمتابعيها بصورة وصوت عالي الجودة، تم إطلاقها في الأول من نوفمبر 2011، لتغطية أهم الفاعليات والأحداث الرياضية من خلال النشرة الإخبارية التي تبث على كل رأس ساعة، كما تميزت قناة بي إن سبورت الإخبارية بتقديم عدد من البرامج التحليلية والنقاشية التي تتناول الأحداث الرياضية أول بأول، ويستطيع المهتمين بالرياضة ممن ليس لهم اشتراك على القنوات الرياضية ضمن مجموعة بي إن سبورت المشفرة، أن يتابعوا القناة الإخبارية ومعرفة نتائج المباريات المقامة على الساحة وأخبار اللعيبة والانتقالات.

تغطيات قناة BIN SPORTS NEWS

تقوم بتغطية مباشرة من قلب الأحداث الرياضية الكبري، لتعطي الفرصة لمتابعي الرياضة في شمال أفريقيا ومنطقة الخليج من الوقوف على أخر المستجدات الرياضية لحظة بلحظة، كما تقدم ملخصات ونتائج للمباريات الهامة في أشهر البطولات العالمية.