الكونجرس الأمريكى يصادق على فوز بايدن فى الانتخابات الرئاسية

جدة - نرمين السيد - وأعلن نائب الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته "مايك بنس" - حسبما ذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية - فوز بايدن عقب حصوله على 306 أصوات فى المجمع الانتخابى مقابل 232 صوتا للرئيس المنتهية ولايته "دونالد ترامب". ومن المقرر أن يؤدى بايدن اليمين الدستورية كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية فى 20 يناير الجارى.

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