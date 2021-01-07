وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل، فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم الخميس، "إنه بعد الاستشارة مع وزارة الصحة حول الوضع من فيروس كورونا، بخاصة تفشى الفيروس من جديد بعدة دول، تم القرار ولحماية صحة الطلبة والمعلمين تعليق الدوام حتى الـ 16 من يناير، فى المدارس والمعاهد والجامعات".
يذكر أن مجلس وزراء الإقليم وافق على أن يقتصر الفصل الأول من العام الدراسى 2020/2021 على المرحلة الثانية عشرة الثانوية والمرحلتين الأولى والثانية من الدراسة الابتدائية، وأن تكون المراحل الأخرى من الابتدائية والثانوية بنظام التعليم عن بُعد (أون لاين) للحد من تفشى كورونا، إلا أن اللجنة العليا عدلت عن هذا القرار لتعلق المراحل الدراسية كافة فى أول نوفمبر الماضى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تمديد تعليق العمل بالمدارس والجامعات فى كردستان العراق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.