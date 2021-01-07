ترامب: سيكون هناك انتقال منظم للسلطة فى 20 يناير الجارى

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، إن قرار إعلان فوز الرئيس المنتخب جو بايدن فى الانتخابات الرئاسية يمثل نهاية أعظم فترة ولاية أولى فى تاريخ الرئاسة.





وأضاف ترامب فى بيان نقلته شبكة (سى إن إن) الأمريكية، اليوم الخميس، أنه "على الرغم من أننى أختلف تماما مع نتيجة الانتخابات والحقائق تؤكد ذلك، إلا أنه سيكون هناك انتقال منظم للسلطة فى 20 يناير الجارى".

وكان الكونجرس الأمريكى قد صادق فى وقت سابق اليوم على فوز بايدن فى الانتخابات الرئاسية عقب حصوله على 306 أصوات فى المجمع الانتخابى مقابل 232 صوتا لترامب.