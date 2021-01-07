ترامب: سيكون هناك انتقال منظم للسلطة فى 20 يناير الجارى

وأضاف ترامب فى بيان نقلته شبكة (سى إن إن) الأمريكية، اليوم الخميس، أنه "على الرغم من أننى أختلف تماما مع نتيجة الانتخابات والحقائق تؤكد ذلك، إلا أنه سيكون هناك انتقال منظم للسلطة فى 20 يناير الجارى".
وكان الكونجرس الأمريكى قد صادق فى وقت سابق اليوم على فوز بايدن فى الانتخابات الرئاسية عقب حصوله على 306 أصوات فى المجمع الانتخابى مقابل 232 صوتا لترامب.
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