نتنياهو يصف اقتحام أنصار ترامب الكونغرس بـ”عمل مشين يستوجب الإدانة”

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن اقتحام أنصار للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبنى الكونغرس "عمل مشين يستوجب الإدانة القوية".
وخلال تصريحات مشتركة مع وزير الخزانة الأمريكي الزائر، ستيف منوتشين، وصف نتنياهو ما حدث في واشنطن بأنه "حالة هياج".
وأضاف في التصريحات التي نقلها التلفزيون الإسرائيلي أنه لا يساوره شك في أن "الديمقراطية الأمريكية ستسود.. هي دائما تسود".
وشهدت واشنطن تظاهرات احتجاجية حاشدة، أمس الأربعاء، لأنصار الرئيس ترامب، الذين بعد أن تجمعوا في محيط البيت الأبيض، توجهوا إلى مبنى الكونغرس، بالتزامن مع عقد مجلسي النواب والشيوخ جلسة مشتركة للتصديق على نتائج التصويت في انتخابات الرئاسة.
وتمكن المحتجون من اختراق الحواجز الأمنية المحيطة بمبنى الكابيتول واحتلال المنصة التي سيعلن رسميا من خلالها تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.
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