العفو الدولية: ترامب حرض على العنف والترهيب

علقت منظمة العفو الدولية على اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمبنى الكابيتول أثناء مناقشة مجلس الشيوخ لنتائج المجمع الانتخابي، قائلة إن "ترامب حرض على العنف والترهيب".

منظمة العفو الدولية: ترامب حرض على العنف والترهيبالولايات المتحدة.. سلسلة من الاستقالات عقب اقتحام مبنى الكابيتول

وقالت المنظمة في تغريدة عبر "تويتر" إن "ترامب وعبر رفضه قبول نتائج الانتخابات حرض على العنف والترهيب"، مشددة على أن "هذه ليست أفعال قائد، بل أفعال محرض".

ورأت أن "احتضان ترامب للجماعات المتعصبة للبيض والمتطرفين، أدى إلى زيادة نيران الفوضى والعنف".