من إسرائيل.. وزير الخزانة الأمريكي يعلق على أحداث العنف في مبنى الكونجرس بالأمس

أعرب وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، عن رفضه الكبير لأحداث العنف التي قام بها أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، في مبنى الكونجرس؛ ووصفها بأنها "غير مقبولة".
وأكد منوتشين، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "العنف دائما غير مقبول. يجب أن نحترم دستورنا وعملية الديمقراطية".
ويقوم وزير الخزانة الأمريكي حاليا بجولة في الشرق الأوسط حيث توجه إلى لاسرائيل عقب زيارته إلى الخرطوم، أمس الأربعاء.
وكان الكونجرس الأمريكي قد صادق في وقت سابق اليوم على فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية عقب حصوله على 306 أصوات في المجمع الانتخابي مقابل 232 صوتا لترامب.
كانت أغلبية أعضاء الكونجرس قد رفضت اعتراض أعضاء جمهوريين على نتائج الانتخابات في ولايات بنسلفانيا ونيفادا وميشيجان وأريزونا.
واقتحمت حشود من أنصار الرئيس دونالد ترامب، أمس الأربعاء، الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونجرس. وصعد أنصار الرئيس الأمريكي إلى الباحة الرئيسية للمبنى، ورفعوا أعلاما مناصرة لترامب.
وجاء الاقتحام بالتزامن مع جلسة مشتركة للشيوخ والنواب، للمصادقة على فوز الرئيس الأميركي المنتخب بايدن، مرددين هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.
وقال رئيس شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن روبرت ج.كونتي، إن 4 أشخاص لقوا حتفهم، بينهم امرأة، خلال الاحتجاجات أمام مبنى الكونجرس الأمريكي الليلة الماضية.
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