وجهت الصحة السعودية، اليوم الخميس، تحذيرا للمواطنين من التجاوب من إحدى الرسائل النصية التى قد تصل على هواتفهم.
ووفقا لصحيفة "عكاظ " السعودية، نشرت وزارة الصحة، تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، حذرت فيها من الاستجابة لإحدى رسائل الـ SMS المتداولة والتي تدعو إلى التقدم بحجز موعد لتلقي لقاح كورونا.
وأكدت الصحة السعودية أن هذه الرسالة تحتوي على رابط إلكتروني مشبوه.
وشددت الصحة السعودية في تغريدتها بأن مثل هذه الرسائل لا تصدر من قبل الوزارة.
وفي سياق أخر، تلقى وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، اليوم الخميس، الجرعة الثانية من لقاح كورونا
وكان وزير الصحة السعودي أول من تلقى الجرعة الأولى من لقاح "كورونا" في المملكة العربية السعودية.
وأكد وزير الصحة السعودي آنذاك، أمان وفعالية اللقاح نظرا لاجتيازه مراحل الاختبار بفعالية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لا تستجيبوا.. الصحة السعودية تحذر المواطنين من هذه الرسالة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.