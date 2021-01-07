الإمارات تحدد موعد رجوع الطلبة للمدارس.. وتكشف تفاصيل العودة الآمنة

حددت دولة الإمارات العربية المتحدة، موعد عودة الطلبة للدوام في المدارس، وفقا لمقترح خطط التعافي لقطاع العمليات المدرسية للعودة الآمنة للمدارس.

ووفقا لـ "الإمارات نيوز"، أعلنت وزراة التربية والتعليم الإماراتية، اليوم الخميس، أنه تم تحديد الاسبوع الثالث من شهر فبراير القادم موعدا لعودة الطلبة من رياض الأطفال حتى الحلقة الثالثة للدوام في المدارس.

وأشارت الوزارة إلى أنه قد تم تحديد هذا الموعد وفقا لمقترح خطط التعافي لقطاع العمليات المدرسية للعودة الآمنة للمدارس وتطبيق التعليم الهجين.

وأضافت أن هناك توجهات نحو عودة 50% من طلبة المدارس بنظام التعليم الهجين، من خلال الحضور التبادلي بين التعليم الواقعي والتعليم المباشر؛ وفق جداول زمنية محددة بالتناوب للحفاظ على الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وحددت الوزارة الإماراتية دوام طلبة المرحلة الثانوية فقط في منتصف يناير الجاري، والأسبوع الأول من فبراير لدوام الصفوف 7 و 8. والأسبوع الثاني من الشهر ذاته دوام الصفوف 3 و 4 وفي الأسبوع الثالث من شهر فبراير يداوم كافة الصفوف المتبقية.

وتفصيلا يكون دوام طلبة المدرسة الإماراتية وفق مجموعات محددة بجدول زمني للتعليم الهجين) التعليم الواقعي المدرسي. التعليم عن بعد( وتعليق معظم الأنشطة و الفعاليات لحين تقييم الوضع الآمن لطلبة المدرسة الإماراتية واستبدالها بالأنشطة الافتراضية.