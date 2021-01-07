مُحصن ضد كورونا .. الصحة السعودية تدشن تطبيق الجواز الصحي

أطلق وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي خدمة الجواز الصحي عبر تطبيق توكلنا، حيث تهدف هذه الخدمة إلى التأكيد بأن الشخص قد أكمل جميع الجرعات الخاصة بلقاح فيروس كورونا وأصبح "محصّن" ضد الفيروس.

كما تلقى وزير الصحة السعودي صباح اليوم الخميس في مركز لقاحات كورونا في الرياض الجرعة الثانية من لقاح كورونا وذلك ضمن خطة اللقاحات التي تنفذها وزارة الصحة.

وأعرب الربيعة عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين و ولي عهده، على رعايتهم الكريمة واهتمامهم المتواصل للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين واتخاذ كافة الاحترازات الوقائية لحمايتهم من فيروس كورونا والحد من انتشاره، مثمنًا حرص القيادة الحكيمة على توفير اللقاح الآمن والمعتمد دوليًا في وقت قياسي وإتاحته للمواطنين والمقيمين، وهو ما أسهم في تميز المملكة وجعلها من أفضل دول العالم في مواجهة جائحة كورونا.

وقدم الوزير السعودي الشكره لـ «سدايا» الشريك الحكومي والمُمكّن التقني على جهودهم المساندة لوزارة الصحة منذ ابتداء الأزمة وحتى اليوم ومساهمتهم في إيجاد حل تقني مميز يتمثل في تطبيق توكلنا وخدمة «الجواز الصحي» التي أُطلقت اليوم والتي تعكس الحالة الطبية «محصن» لمن أتم عملية أخذ اللقاح.

ودعى وزير الصحة جميع أفراد المجتمع بالتقيد بالتدابير الوقائية والحرص على ارتداء الكمامة والمبادرة بالتسجيل للحصول على لقاح كورونا مؤكدًا أنه جارٍ العمل حاليًا على افتتاح المزيد من مراكز لقاحات كورونا قريبًا لتشمل كافة مناطق المملكة.

من جانبه رفع رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على رعايتهما واهتمامهما الدائم لصحة المواطن والمقيم منذ بداية الجائحة وحتى وصلنا اليوم إلى توفير اللقاح الآمن والموثوق؛ ما جعل المملكة من أوائل الدول على مستوى العالم التي تمكّنت من مواجهة فيروس كورونا مؤكدًا بأن المملكة دائمًا سباقه لما فيه خير للمواطن والمقيم على حدٍ سواء.

وأبدى د. عبدالله بن شرف الغامدي سعادته بتدشين خدمة الجواز الصحي عبر تطبيق توكلنا لمن استكمل جرعتي اللقاح الخاص بفيروس كورونا مشيرًا أن المملكة من أوائل الدول التي أطلقت «الجواز الصحي» وهي خدمة وفرتها «سدايا» دعمًا للجهات الحكومية للاستفادة منها في تحقيق أهدافها نحو خدمة المستفيدين من خدماتها.