صندوق التنمية العقارية الجديد يمنحنك صلاحيات ومميزات أكثر.. تعرف على التفاصيل

نظام صندوق التنمية العقارية الجديد، تم إقراره مجلس الوزراء السعودي أمس الثلاثاء خلال الجلسة الوزارية التى تم عقدها، وتم إقرار نظام صندوق التنمية العقاري والموافقة على ما يحتويه من مواد عددها 18 مادة لتشمل مزيد من المزايا والإستقرار المالي ومزيد من الصلاحيات.

أهداف صندق التنمية العقارية الجديد

يهدف نظام الصندوق العقاري الجديد إلى تحقيق المزيد من التنمية العقارية في المملكة العربية السعودية من خلال منحه صلاحيات أكثر من ضمنها عقد بعض الشراكات مع أمانات المناطق والمدن وهيئات تطوير المدن والشركات المتخصصة فة التطوير العقاري بما يعود على نظام الإسكان بمنافع أكثر وخدمات أكثر، لما تم منحه نظام الصندوق الجديد للشخصيات الإعتبارية من مميزات واستقلال مالي وإداري مربوطة تنظيمياً بالصندوق الوطني للتنمية.

فقد أكد المشرف العام للصندوق منصور بن ماضي على أن نظام الصندوق العقاري الجديد يعد بمثابة جيل جديد من التنمية السعودية ليكتمل مسيرته وفق رؤي تمكنه من تناسب نظام عمله مع طبيعة الفترة التنموية المقبلة بالمملكة واحتياجات ونظرة الوطن.

وقال المشرف على الصندوق، أن موافقة مجلس الوزراء السعودى على مواد صندوق التنمية العقارية الجديد، يأتي ضمن إستكمال مرحلة التطوير التي قد أُعلن عنها فى عام 2017، التي أدت إلى تمكين أكثر من 424 ألف عائلة سعودية من حصولها على قروض عقارية مدعومة على مستوى المملكة السعودية حتى نهاية العام المنتهى 2020، بالإضافة أن برنامج التمويل العقاري المدعم قد نالت ثقة المواطنين السعوديين خلال المدة السابقة، فقد تم تسجيل الهيئات التمويلية ولأول في شهر أكتوبر السابق رقماً تاريخياً لأعداد إتفاقات التمويل العقارية والتى قد تجاوز عددها 27 ألف إتفاق تمولى.

وأشار المشرف على الصندوق إلى أن نظام التنمية العقارية الجديد سيعمل على تعزيز الشراكات مع الجهات والهيئات التمويلية والمطورين والشركات العقارية على استطاعة العائلات والأسر فى الحصول على سكن بكل سهولة وبساطة، مؤكد إستمرار نظام التنمية الجديد في تقديم القروض العقارية المدعمة وتمكين المستفيد من إمتلاك سكن مناسب، وأكد على قيام الصندوق الجديد في إستمرار الدعم الشهري للمستفيدين من برنامج “سكني” التى ترعاه وزارة الإسكان السعودية والصندوق العقاري الجديد، وتسهيل إجراءات التمويل.

مهام الصندوق العقاري الجديد

فقد أضاف المشرف على الصندوق قائلاً أن مهام الصندوق العقاري الأساسية منذ تأسيسه حتى الأن فى ظل الإعلان على نظام التنمية الجديد كانت وستظل الطريقة الأهم والأكثر بروزاً فى التنمية العقارية في المملكة السعودية عبر تمكن المستفيد من إمتلاك السكن المناسب، وذلك يكون عبر الهيئات والشركات فى مجال التمويل أو عن طريق شرلكة مع القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

مؤكداً أن نظام التنمية العقارية الجديد، يقوم على تحقيق مزيد من الإنجازات الوطنية فى المملكة ليتم إكتمال مسيرة التنمية الوطنية بما يلبى إحتياجات وتطلعات قيادة المملكة الرشيدة ويكون مواكب لرؤية الوطن.

إستمرار دعم المواطن وتمكينه من إمتلاك سكن ملائم.

استثمار رأس مال الصندوق وعقد إتفاقات مع شركات االتطويرالعقارى والهيئات التمويلية.

تأسيس صندوق ادخار للمواطنين بالإتفاق مع الهيئات التمويلية.

توفير ضمان كلى أو جزئى لدعم تمويلات المستفيدين.

تأسيس شركات ليتمكن من تحقيق أهداف التطوير.

إصدار أدوات مختلفة للدين مثل صكوك أو سند أو غيرها من أدوات الدين المختلفة.

مميزات وصلاحيات صندوق التنمية العقارية الجديد