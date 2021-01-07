أخبار اليمن : أجواء شديدة البرودة على مرتفعات 6 محافظات

أجواء شديدة البرودة على مرتفعات 6 محافظاتحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من التدني الحاد في درجات الحرارة الصغرى، متوقعاً أجواء باردة إلى شديدة البرودة مع احتمال تكون الصقيع في المرتفعات الجبلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أن الأجواء ستكون باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات الجبلية خاصة في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء والضالع مع احتمال تكوّن الصقيع الخفيف على أجزاء منها.

وأشار إلى أن الطقس سيكون بارداً على المناطق المرتفعة من محافظات إب، تعز، لحج، أبين، شبوة وحضرموت، والمناطق الصحراوية أثناء ساعات الليل والصباح.

وحذر المركز المواطنين من التدني الحاد في درجات الحرارة الصغرى، داعياً كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد الشديدة .

كما دعا المزارعين ورعاة المواشي ومربيي النحل لأخذ الاحتياطات اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية ومواشيهم من آثار البرد الشديد .

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أفاد المركز بأنه تم تسجيل أدنى درجات للحرارة صباح اليوم في ذمار : 1.8، عمران : 2.6 ، صنعاء : 3، السدة : 6 ، المحويت : 8.8، حجة : 10، إب : 10.1

