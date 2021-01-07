إسرائيل تعتقل 6 فلسطينيين من بيت لحم والخليل وقلقيلية

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال اعتقلت 3 فلسطينيين من مخيم الدهيشة ببيت لحم بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها، كما اعتقلت اثنين آخرين من الخليل.

وفى قلقيلية، اعتقل الاحتلال الإسرائيلى فلسطينيا بعد أن داهم منزله وفتشه.