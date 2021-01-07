ميركل تحمل ترامب مسؤولية اقتحام الكونغرس

أعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن غضبئها من اقتحام أنصار الرئيس ترامب مبنى الكونغرس الأمريكي، وألقت اللوم في الحادث على ترامب لعدم اعترافه بالهزيمة أمام منافسه جو بايدن.
وقالت ميركل خلال اجتماع، اليوم الخميس، "شاهدنا جميعا أمس الصور المزعجة لاقتحام الكونغرس الأمريكي، هذه الصور أغضبتني وأحزنتني كذلك".
وأضافت "يؤسفني أن الرئيس ترامب لم يعترف بهزيمته (في انتخابات الرئاسة) منذ نوفمبر، ولا حتى أمس".
ووصفت ميركل مقتحمي مبنى الكونغرس بأنهم "معتدون ومثيرو شغب"، وعبرت عن ثقتها في تنصيب بايدن رئيسا للولايات المتحدة في غضون أسبوعين.
وشهدت واشنطن تظاهرات احتجاجية حاشدة لأنصار الرئيس ترامب، أمس الأربعاء، الذين بعد أن تجمعوا في محيط البيت الأبيض، توجهوا إلى مبنى الكونغرس بالتزامن مع عقد مجلسي النواب والشيوخ جلسة مشتركة للتصديق على نتائج التصويت في انتخابات الرئاسة.
وتمكن المحتجون من اختراق الحواجز الأمنية المحيطة بمبنى الكابيتول واحتلال المنصة التي سيعلن من خلالها رسميا تنصيب الرئيس المنتخب بايدن.
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