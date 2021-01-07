رغم تشديد القيود.. قفزة جديدة في إصابات ووفيات كورونا اليومية بألمانيا

سجلت ألمانيا، اليوم الخميس، قفزة جديدة في عدد الإصابات والوفيات اليومية المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

فقد أظهرت أحدث بيانات معهد روبرت كوخ الألماني أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت إجمالي 26 ألفًا و391 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي عدد الإصابات مليون و835 ألفًا و38 حالة، منذ بدء ظهور الفيروس في ألمانيا في ربيع العام الماضي.

كما أعلن معهد روبرت كوخ، اليوم الخميس، عن تسجيل 1070 حالة وفاة، في غضون الـ24 ساعة الماضية، وبذلك وصل إجمالي عدد حالات الوفاة، إثر الإصابة بالفيروس منذ ذلك الحين، إلى 37 ألفًا و607 حالات وفاة.

يشار إلى أن أعلى مستوى في حالات الوفاة تم تسجيله في ألمانيا في يوم 30 ديسمبر الماضي، بإجمالي 1129 حالة وفاة.

وكان تم تسجيل أعلى مستوى لحالات الإصابة الجديدة خلال يوم واحد في يوم 18 ديسمبر الماضي، بإجمالي 33 ألفًا و777 حالة إصابة.

وأشار المعهد الألماني إلى أن تحليل البيانات حاليًا يعد صعبًا؛ لأنه تم اكتشاف حالات الإصابة خلال فترة أيام عيد الميلاد (الكريسماس) ورأس السنة وما حولهما، وتسجيلها ونقلها بشكل متأخر.

وكانت ألمانيا قد قررت، الثلاثاء، تمديد وتشديد قواعد الإغلاق لوباء فيروس كورونا في البلاد.

وبحسب قناة "دويتشه فيله" الألمانية، ستظل لوائح الإغلاق الحالية، بما في ذلك إغلاق المدارس، سارية الآن حتى 31 يناير على الأقل، وقد تم إدخال قواعد جديدة.

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مؤتمر صحفي أعلنت فيه القواعد الجديدة "يجب أن نكون حذرين بشكل خاص الآن. نحن في وضع جديد وغير عادي".

وتشمل القواعد الجديدة حظر السفر في بؤر التفشي في البلاد: بموجب اللوائح الجديدة، سيتم منع سكان المناطق التي تعتبر مناطق ساخنة لتفشي فيروس كورونا من السفر لأكثر من 15 كيلومترًا (9.3 ميل) دون سبب محدد. يتم استبعاد الرحلات اليومية على وجه التحديد.