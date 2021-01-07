لحين رحيل ترامب.. عمدة واشنطن تمدد حالة الطوارئ في العاصمة 15 يومًا

أعلنت عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن، موريل بروزير، تمديد حالة الطوارئ 15 يوما في أعقاب أعمال الشغب التي أدت إلى اقتحام مؤيدين للرئيس دونالد ترامب مبنى الكونجرس.

وبحسب قناة "سي إن إن"، يعني تمديد حالة الطوارئ 15 يومًا أنها ستستمر إلى ما بعد يوم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في الـ20 من يناير الجاري.

وقالت العمدة إن هؤلاء الذين اقتحموا مبنى الكونجرس "سعوا لتعطيل عمل الكونجرس فيما يتعلق بعملية قبول والتصديق على أصوات المجمع الانتخابي."

صدّق الكونجرس على نتائج تصويت عدد من الولايات الأمريكية في المجمع الانتخابي ضمنت للرئيس المنتخب جو بايدن أكثر من 270 صوتًا من أصوات ناخبي المجمع، وهو الحد الأدنى من عدد الأصوات المطلوبة للفوز برئاسة الولايات المتحدة.

وأعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب أنه سيكون هناك انتقالًا منظمًا للسلطة في 20 يناير، الموعد المحدد لتنصيب الرئيس الأمريكي الجديد.

وأضاف ترامب "قرار إعلان فوز بايدن يمثل نهاية أعظم ولاية أولى في تاريخ الرئاسة، وتسليم السلطة لبايدن بداية كفاحنا لجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

وكانت أغلبية أعضاء الكونجرس قد رفضت اعتراض أعضاء جمهوريين على نتائج الانتخابات في ولايات بنسلفانيا ونيفادا وميشيجان وأريزونا.

وقال رئيس شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن روبرت ج.كونتي، إن 4 أشخاص لقوا حتفهم، بينهم امرأة، خلال الاحتجاجات أمام مبنى الكونجرس الأمريكي الليلة الماضية.

وأضاف كونتي ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس، أنه تم اعتقال 52 شخصا، بعد أن اقتحم أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكابيتول في محاولة غير مسبوقة لمنع الكونجرس من التصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في الانتخابات.

وأكد رئيس شرطة واشنطن بالإنابة، أن السيدة التي توفيت في العاصمة تعرضت لإطلاق نار من قبل أحد أفراد الشرطة المكلفة بحماية الكونجرس، مضيفا أن التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادث.

واستأنف الكونجرس فجر اليوم جلسته للتصديق على نتائج الانتخابات الأمريكية، التي أفضت إلى فوز الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، وذلك بعد تعليقها عقب اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب لمبنى الكونجرس، ما دفع النواب الأمريكيين إلى الهرب.

وقال زعيم الجمهوريين، ميتش ماكونيل، إن الكونجرس سيواصل عمله بطريقة قانونية ودستورية للتصديق على الفائز في انتخابات الرئاسة.

من جانبه، اعتبر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، أن ترامب يتحمل المسؤولية الكاملة عن أعمال العنف التي وقعت اليوم، مشيرًا إلى أن الأحداث التي شهدتها واشنطن اليوم، لم تكن لتحدث لولا وجود ترامب.

وفي وقت سابق، اقتحمت حشود من أنصار الرئيس دونالد ترامب الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونجرس. وصعد أنصار الرئيس الأمريكي إلى الباحة الرئيسية للمبنى، ورفعوا أعلاما مناصرة لترامب، ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

واستدعت السلطات الأمريكية وحدات الحرس الوطني في واشنطن العاصمة وولايات أخرى للتدخل ومساعدة الشرطة ووكالات أمنية أخرى في السيطرة على الاحتجاجات داخل الكونجرس وفي محيطه.