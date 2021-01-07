نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تونس: إضراب عام في ولاية قفصة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت ولاية قفصة جنوب تونس، اليوم الخميس، إضرابًا عامًا شمل أغلب المرافق العمومية في الجهة للمطالبة بمشروعات للتنمية وبفرص عمل للعاطلين.

وكانت المؤسسات العمومية والإدارية بشكل خاص، أغلقت أبوابها منذ الصباح، فيما تجمع عمال مضربون من عدة قطاعات ومعطلون وممثلون عن منظمات من المجتمع المدني في مقر الاتحاد الجهوي للشغل في قفصة.

وجاء الإضراب لمطالبة الحكومة بتطبيق قرارات سابقة معطلة صدرت عن مجالس وزارية تخص مشروعات للتنمية في الجهة، بجانب نشر نتائج اختبارات لتوظيف عاطلين في "شركة فوسفات قفصة" أكبر مشغل في الولاية.