نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إطلاق نار على بلدة طفيل الحدودية بين لبنان وسوريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، اليوم الخميس، بإطلاق نار وقذائف على عدد من المنازل ومحطتي المياه والكهرباء في بلدة طفيل اللبنانية الحدودية مع سوريا.

وقد نفذ الجيش اللبناني، على إثر ذلك انتشارًا في شوارع البلدة، مما أدى إلى هروب المسلحين باتجاه الأراضي السورية عبر معابر غير شرعية.

ويذكر أن الطفيل متداخلة بين الجانبين السوري واللبناني، إذ تقع بالقرب من بلدة عسال الورد على الجانب السوري، وشهدت في عام 2014 عمليات عسكرية.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، تمتد في الجانب اللبناني من منطقة بريتال اللبنانية، ويبلغ عدد سكانها خمسة آلاف نسمة، وارتفع العدد ليصبح 15 ألف نسمة مع توافد النازحين إليها من البلدات المجاورة، في عامي 2011 و2012.