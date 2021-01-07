انت الان تتابع تفاصيل خبر اقتحام مبنى الكونجرس واشتباكات بين أنصار ترامب والأمن وفرض حظر التجوال في واشنطن والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قام أنصار ترامب منذ قليل بـ اقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي، وسط اشتباكات عنيفة بين أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب وقوامت الأمن، الأمر الذي جعل شرطة واشنطن تطلب دعماً أمنياً إضافياً، وقام عمدة واشنطن بإعلان فرض حظر التجوال في المدينة.

اقتحام الكونجرس واشتباكات عنيفة بين أنصار ترامب والأمن

وجاء اقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي تزامناً مع التصديق على فوز الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، وهناك مطالبات الآن بتدخل الحرس الوطني “الجيش”، حيث أن أنصار ترامب يجولون في باحات الكونجرس الآن، وما زال ترامب لا يعترف بنتيجة الإنتخابات الأمريكية التي أجريت نهاية العام الماضي.

وبعد اقتحام الكونجرس الأمريكي طالبت رئيسة مجلس النواب الأمريكي بتدخل الحرس الوطني، ورفض القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي والذي عينه ترامب منذ أسابيع قليلة برفض طلب إرسال تعزيزات عسكرية إلى واشنطن ومبنى الكونجرس.

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هذا وقد سربت مكالمة لترامب يطلب فيها من المسؤولين تغيير نتيجة الإنتخابات في جورجيا، مما جعل دونالد ترامب يتعجب من هذا الأمر، ويعمل ترامب بكل ما أوتي من قوة الآن على تغيير نتيجة الإنتخابات الأمريكية لصالحه، بالرغم من أن جو بايدن قد فاز بـ 306 صوت انتخابي مقابل 232 صوت فقط لترامب، وسوف نوافيكم بمزيد من التفاصيل في وقت لاحق.