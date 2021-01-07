أخبار اليمن : أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ ناصر عقبات

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أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ ناصر عقبات

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ/ ناصرعلي محمد عقبات، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعمل في خدمة الوطن والمجتمع والإصلاح بين الناس وتبني الأعمال الخيرية والخدمية للمجتمع. أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ ناصر عقباتبعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ/ ناصرعلي محمد عقبات، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعمل في خدمة الوطن والمجتمع والإصلاح بين الناس وتبني الأعمال الخيرية والخدمية للمجتمع. وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد/ حفيظ ناصرعلي عقبات، وإخوانه، وكافة آل عقبات بمديرية وصاب العالي محافظة ذمار، عبّر امين عام المؤتمر باسمه شخصياً، وباسم قيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته العميقة في هذا المصاب الجلل. سائلاً المولى - عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان..

"إنا لله وإنا إليه راجعون"



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