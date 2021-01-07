أخبار اليمن : الكونغرس يصادق رسمياً على فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

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الكونغرس يصادق رسمياً على فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

صادق الكونغرس الأمريكي رسمياً، اليوم الخميس، على فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 3 نوفمبر الماضي. الكونغرس يصادق رسمياً على فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكيةصادق الكونغرس الأمريكي رسمياً، اليوم الخميس، على فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 3 نوفمبر الماضي. وبحسب وكالة أنباء "رويترز" فقد صادق الكونغرس على فوز بايدن بانتخابات الرئاسة بأغلبية 306 من أصوات المجمع الانتخابي، مقابل 232 صوتا للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب. وأعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، موافقة الكونغرس على نتائج أصوات المجمع الانتخابي، مما يمهد الطريق لتولي بايدن الرئاسة في 20 يناير الجاري.



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