بعد انقطاع التيار الكهربائي.. صحة جدة: تفعيل خطة الطوارئ بمستشفى الملك فهد

أعلنت صحة جدة، اليوم الخميس، أنه تم تفعيل خطة الطوارئ ونقل جميع المنومين في العناية الحرجة بمستشفى الملك فهد، وذلك بعد انقطاع التيار الكهربائي بشكل جزئي عن المستشفى.

وذكرت صحة جدة -عبر تويتر- أنه نظرًا لانقطاع التيار الكهربائي بشكل جزئي عن مستشفى الملك فهد بجدة، نتيجة لعطل طارئ، وحرصًا على ضمان سلامة المرضى المنومين في العناية الحرجة، فقد تم تفعيل خطة الطوارئ ونقل جميع المرضى للأقسام المجهزة داخل المستشفى بنجاح، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة عاجل.