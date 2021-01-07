بعد مصادقة الكونجرس على فوزه.. بايدن يصدر أول قراراته

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، اليوم الخميس، ترشيح القاضي ميريك جارلاند، لتولي منصب وزير العدل في إدارته.

وأكد بايدن أن وزير العدل المرشح ميريك جارلاند، المحارب المخضرم منذ أكثر من عقدين في محكمة الاستئناف الأمريكية لمنطقة دائرة كولومبيا، سيعيد نزاهة وزارة العدل كمل أنه سيعيد أيضا ثقة الأمريكيين في القانون.

وشغل جارلاند، 68 عاما، مؤخرا منصب كبير قضاة دائرة العاصمة وتلقى سابقًا ترشيحًا للخدمة في المحكمة العليا الأمريكية في عام 2016 في ظل إدارة أوباما.

وتضمنت مسيرته المهنية في وزارة العدل وقتًا كنائب مساعد المدعي العام للقسم الجنائي وكنائب مساعد رئيسي للمدعي العام.

من المتوقع أن يعلن بايدن رسميًا تعيينه يوم الخميس ، إلى جانب كبار أعضاء وزارة العدل ، مثل ليزا موناكو كنائب للمدعي العام ومديرة الحقوق المدنية السابقة بوزارة العدل ، فانيتا جوبتا ، كمدعي عام مساعد.

أمضت موناكو سابقًا 15 عامًا في وزارة العدل وشغلت منصب رئيس الأركان في مكتب التحقيقات الفيدرالي.

ومن الواضح أن وزارة العدل في ظل إدارة بايدن، ستتخذ مسارا مختلفا خاصة في قضايا الحقوق المدنية وسياسات قوات الأمن.

وكان الكونجرس الأمريكي قد صادق في وقت سابق اليوم على فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية عقب حصوله على 306 أصوات في المجمع الانتخابي مقابل 232 صوتا لترامب.

كانت أغلبية أعضاء الكونجرس قد رفضت اعتراض أعضاء جمهوريين على نتائج الانتخابات في ولايات بنسلفانيا ونيفادا وميشيجان وأريزونا.

واقتحمت حشود من أنصار الرئيس دونالد ترامب، أمس الأربعاء، الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونجرس. وصعد أنصار الرئيس الأمريكي إلى الباحة الرئيسية للمبنى، ورفعوا أعلاما مناصرة لترامب.

وجاء الاقتحام بالتزامن مع جلسة مشتركة للشيوخ والنواب، للمصادقة على فوز الرئيس الأميركي المنتخب بايدن، مرددين هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وقال رئيس شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن روبرت ج.كونتي، إن 4 أشخاص لقوا حتفهم، بينهم امرأة، خلال الاحتجاجات أمام مبنى الكونجرس الأمريكي الليلة الماضية.