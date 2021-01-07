بعد اشتباكات عنيفة بالكونجرس.. انتهاء حظر التجول في العاصمة الأمريكية

أعلنت العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الخميس، انتهاء حظر التجول في المدينة، تزامنا مع وصول تعزيزات أمنية إلى محيط مبنى الكونجرس.

ووفقا لوسائل الإعلام الأمريكية، فقد استعادت الشرطة السيطرة على مبنى الكابيتول الأمريكي بعد أن اقتحم أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب المبنى وقتلت امرأة بالرصاص وعثر على عبوات ناسفة.

وأكدت شرطة واشنطن العاصمة أن ثلاثة أشخاص آخرين لقوا حتفهم في "حالات الطوارئ الطبية" خلال الاحتجاجات، حيث ألقى الضباط 52 اعتقالًا.

وكشف البيت الأبيض أن ترامب قد استدعى الحرس الوطني الأمريكي بعد اشتباكات بين مثيري الشغب والشرطة، لذا قد تم فرض حظر التجول في جميع أنحاء المدينة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن، موريل بروزير، تمديد حالة الطوارئ 15 يوما في أعقاب أعمال الشغب التي أدت إلى اقتحام مؤيدين للرئيس دونالد ترامب مبنى الكونجرس.

وبحسب قناة "سي إن إن"، يعني تمديد حالة الطوارئ 15 يوما أنها ستستمر إلى ما بعد يوم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في الـ20 من يناير الجاري.

وقالت العمدة إن هؤلاء الذين اقتحموا مبنى الكونجرس "سعوا لتعطيل عمل الكونجرس فيما يتعلق بعملية قبول والتصديق على أصوات المجمع الانتخابي".

وكان الكونجرس الأمريكي قد صادق في وقت سابق اليوم على فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية عقب حصوله على 306 أصوات في المجمع الانتخابي مقابل 232 صوتا لترامب.

كانت أغلبية أعضاء الكونجرس قد رفضت اعتراض أعضاء جمهوريين على نتائج الانتخابات في ولايات بنسلفانيا ونيفادا وميشيجان وأريزونا.

واقتحمت حشود من أنصار الرئيس دونالد ترامب، أمس الأربعاء، الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونجرس. وصعد أنصار الرئيس الأمريكي إلى الباحة الرئيسية للمبنى، ورفعوا أعلاما مناصرة لترامب.

وجاء الاقتحام بالتزامن مع جلسة مشتركة للشيوخ والنواب، للمصادقة على فوز الرئيس الأميركي المنتخب بايدن، مرددين هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.