إيران تتحدى: قادرون على تخصيب اليورانيوم حتى نسبة 90%

أعلنت وكالة الطاقة الذرية الإيرانية أنها تملك القدرة على تخصيب اليورانيوم حتى نسبة 90%، بعد أيام من إعلانها البدء بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20% بالمخالفة للقيود الواردة في الاتفاق النووي.

وأصدرت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا أمس الأربعاء بيانا مشتركا للتعليق على رفع إيران نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20%.

وقالت المملكة المتحدة في بيان لها مع فرنسا وألمانيا: "نشعر بقلق عميق من بدء إيران في الرابع من يناير لتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20٪".

وأضافت الدول الثلاث أن رفع إيران نسبة تخصيب اليورانيوم يعرقل التوصل لاتفاق مع الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن.

وأعلنت إيران، اليوم الأربعاء أنها لديها القدرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء تتراوح بين 40% إلى 60%.

ووفقا لـ وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، إن طهران تقوم بتركيب ألف جهاز طرد مركزي إضافي لتخصيب اليورانيوم.

وأشار صالحي إلى إن أجهزة الطرد المركزي الجديدة ستسمح لإيران بتخصيب ما يصل إلى 9 كجم من اليورانيوم بنسبة 20٪ شهريًا.

وقال المتحدث باسم المنظمة، الثلاثاء، إن الجمهورية الإيرانية قادرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة تتراوح بين 40٪ و60٪، وفقا للوكالة الإيرانية.